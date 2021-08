Fachhochschule Güstrow : Am Informationstag für den Polizeidienst üben

Rund 100 Interessenten beim Informationstag der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege MV in Güstrow.

Güstrow | Normen Reinhold konzentriert sich auf das Diktat. Der 23-Jährige wird am 13. September in der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege MV in Güstrow das Auswahlverfahren durchlaufen. Wenn alles klappt, kann er am 1. Oktober sein Bachelor-Studium aufnehmen und sich zum Polizeivollzugsbeamten ausbilden lassen. Als letzten Test...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.