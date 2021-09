Storchenbeauftragter in Sorge : Dramatische Entwicklung bei Weißstörchen im Altkreis Güstrow

Reinhard Schaugstat legte wieder seinen Jahresbericht für den Altkreis Güstrow vor. Die Zahlen, die er nennt, sind besorgniserregend, was die Zukunft des Rotschnabels in der Region angeht.

Güstrow | Seine Ankunft wird in jedem Frühjahr herbeigesehnt: Früher, so der Storchenbeauftragte Reinhard Schaugstat, sei der Storch von den Turmwächtern „angeblasen“ worden: „Die Erstmelder erhielten einen Reichstaler Trinkgeld und Kinder hatten schulfrei. Malchower fragten: „Adeboor du lange been, wann lettst du di ... sehn?.“ In Tolzin wurde der Tag sogar mi...

