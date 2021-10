Lichtspektakel im Wildpark MV : Am Freitagabend ist Premiere für „Funkeln im Dunkeln“

Ein wenig Licht in den Herbst bringen: Das ist das Anliegen der Veranstalter WGG Güstrow, Güstrower Stadtwerke und des Wildpark MV. Vom 8. bis 17. Oktober leuchten zwischen den Gehegen LEDs und Lampions.

Güstrow | Die Kabel sind verlegt, die Lampen installiert, es wurde gestellt und geprobt – die Premiere für ein bisher einzigartiges Format ist am Start: Am Freitagabend um 17 Uhr wird im Wildpark MV das Lichtspektakel „Funkeln im Dunkeln“ eröffnet. Vom 8. bis 17. Oktober erstrahlen dann Lichter in der Dämmerung, an den Wochenenden 8. und 9. sowie am 15. und 16....

