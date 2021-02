Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow : Barlach-Museen als Leihgeber begehrt

Kunstwerke Ernst Barlachs werden von Museen aus ganz Deutschland in Güstrow angefragt

Güstrow | Das 150. Jubiläumsjahr Ernst Barlachs sollte vergangenes Jahr groß in Güstrow begangenen werden. „Es ging gut los“, sagt Magdalena Schulz-Ohm, Leiterin der Ernst-Barlach-Museen in Güstrow. „Bis 14. März hatte sich die Besucherzahl in unseren Museen im V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.