Tierbabys in Hinzenhagen : Zum zweiten Mal Vierlinge im Ziegenstall

Vier Lämmchen auf einmal wurden auf dem Hof von Isabel und Andreas Dau geboren. Eine Seltenheit bei den Thüringer Waldziegen.

Güstrow | Ganz aufgeregt springt der kleine Alo dem Besucher entgegen. Gerade so, als wollte der einjährige Ziegenbock die frohe Nachricht selbst verkünden: Es gibt wieder Vierlinge auf dem Hofe Dau in Hinzenhagen. Eine Seltenheit bei den Thüringer Waldziegen. Auf Mehrlingsgeburt eingestellt Erst vor gut einem Jahr, am 28. März, hatte die damalige Leitzie...

