Güstrow : Erneut Star Wars Reads Day in der Uwe-Johnson-Bibliothek

Am Wochenende ist in Güstrow wieder die Macht mit allen Lesefreudigen.

Güstrow | Am Wochenende kommt die weit, weit entfernte Galaxis in Güstrow ein ganzes Stück näher. Die Uwe-Johnson-Bibliothek lädt erneut zum Star Wars Reads Day. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Sternenkrieger-Fans am Sonnabend das Lichtschwert selbst in die Hand nehmen. Das Imperium schaut vorbei Es gibt ein umfangreiches Programm für Groß und Klein....

