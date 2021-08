Ensemble „Sempre Rubato“ : Proben in der freien Natur am Jugendschloss in Neu Sammit

Das „Ensemble Rubato“ bereitet sich aktuell auf seine Auftritte in Waren und Güstrow vor. In der Barlachstadt gastieren die Musiker am Freitag um 19 Uhr in der Katholischen Kirche.

Güstrow | Eine Woche lang gemeinsam proben – dann folgen zwei Auftritte. Das Ensemble „Sempre Rubato“ – ein Laien-Orchester, zu dem inzwischen mehrere Generationen gehören – bereitet sich derzeit im Jugendschloss in Neu Sammit auf zwei Konzerte in Waren und Güstrow vor. Einen Tag nach ihrem ersten Auftritt zeigen die Hobbymusiker am Freitag, 6. August, ab 19 Uh...

