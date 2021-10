Baustellenchaos in Güstrow : Auf diesen Straßen Richtung Norden brauchen sie gute Nerven

Umleitungen in Güstrow sorgen für Stau: Die Straßensperrungen nördlich der Barlachstadt an der B103 und innerorts an den Bahnschranken haben den Verkehrsfluss geändert.

Güstrow | „Das Chaos ist mal wieder perfekt“: Das meint unser Leser Sven Malchow. Er beklagt ein erneutes Verkehrschaos in der Barlachstadt. Denn die Schranken an der Eisenbahnstraße bleiben wegen der Reparatur des 2020 gebrochenen Abwasserkanals unter den Bahngleisen im Verlauf der Straßen erneut für viele Wochen unten. Zusätzlich müssen Autofahrer auf der Ros...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.