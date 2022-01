SVZ-Redaktion in Bützow : Ehemalige Schülerpraktikantin kehrt als Volontärin zurück

Ihr erster Artikel für die SVZ war ein Bericht über das Tannenbaumverbrennen in Schwaan. Seit September ist die 23-Jährige zurück im Verlag.

Bützow | Themenkonferenz in der Professor-Franz-Bunke-Schule in Schwaan: Fünft- und Sechstklässler wägen ab, welche Aufmacher sie in ihrer neu gegründeten Schülerzeitung platzieren wollen. Das war vor elf Jahren, auch Carolin Beyer gehörte mit dazu. Heute ist sie täglich um zehn Uhr morgens in der Besprechung mit den Redakteuren der SVZ: Die 23-Jährige macht i...

