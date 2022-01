Kanu- und Segelverein Güstrow : Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Bootshäusern am Inselsee

Vier Bootshäuser des Güstrower Kanuvereins und des Segelvereins sowie mehrere Türen wurden aufgebrochen. Zudem haben die unbekannten Täter auch aus dem Inneren etwas mitgehen lassen.

Güstrow | Beamte der Polizeiinspektion Güstrow sind am 14. Januar zum Kanu- und zum Segelverein am Inselsee gerufen worden. Unbekannte Täter waren in die Bootshäuser der beiden Vereine eingebrochen. Kristin Hartfil, Sprecherin der Güstrower Polizei, teilte mit, dass nach einer ersten Begehung ein hoher Sachschaden zu verzeichnen sei: Vier Bootshäuser und meh...

