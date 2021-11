Klassentreffen : Ehemalige Schüler sehen sich in der Barlachstadt Güstrow wieder

Erstaunlich, wie gut sich manche Lehrer an ihre einstigen Schüler erinnern. Das erlebte eine frühere Klasse der Kersting-Oberschule in Güstrow.

Güstrow | Woran sich die Lehrerinnen der Russisch-Klasse nach so vielen Jahren erinnern konnten, hat Elke Armster aus Güstrow bewundert. Ehemalige des Jahrgangs 1959 bis 1965 der Kersting-Oberschule Güstrow am Domplatz haben sich in der Barlachstadt getroffen. Insgesamt 14 Klassenkameraden und zwei Lehrerinnen tauschten in der Gaststätte „Zur Post“ Erinnerungen...

