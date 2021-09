Veranstaltungen am Wochenende : Kabarett und Vortrag über alte Bäume in Alter Synagoge

Das Duo Valenske gastiert in Krakow am See mit seinem Programm „Unfreiwillig komisch. Kabarett zum Wegschmeißen“.

Krakow am Se | Zwei weitere Veranstaltungen für dieses Wochenende hat der Kulturverein Alte Synagoge vorbereitet. Wie berichtet, wird am Freitag um 11.30 Uhr im Rathaus in Krakow am See die Ausstellung „200 Jahre Jüdischer Friedhof in Krakow am See“ mit Collagen von Schülerinnen und Schülern der Naturparkschule eröffnet. Außerdem geht es an diesem Wochenende um alte...

