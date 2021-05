Landgericht Rostock : Drogenhändler Marcus H. legt Geständnis ab

Bei dem Prozess in Rostock gibt Drogenhändler Marcus H. umfassend Auskunft. Sogar über weiteres verstecktes Kokain.

Güstrow | Der Prozess gegen den 34-jährigen Güstrower Marcus H. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde am Dienstag vor dem Rostocker Landgericht fortgesetzt. Auf Initiative des Verteidigers Thomas Löcker aus Rostock war es bereits zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche zu einem Verständigungsgespräch gekommen. Daraufhin legt...

