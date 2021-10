Glasewitz : Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der L14

Die Verletzten wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war zeitweise gesperrt.

Glasewitz | Am Mittwoch wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L14 in Glasewitz drei Autofahrerinnen leicht verletzt. Auf Höhe der Straße Am Bahnhof mussten die Fahrzeuge der drei Frauen verkehrsbedingt halten. Eine 19-Jährige bremste zu spät und fuhr auf das Auto einer 37-Jährigen auf. Deren Auto wurde daraufhin auf das bereits stehende Fahrzeug von einer 21-Jä...

