Polizei : Drei Sprayer am Supermarkt in Schwaan gesichtet

Drei Personen wurden gesehen, als sie Graffiti an die Wand sprühten

Schwaan | Ein neues Graffito wurde in Schwaan gesprüht. Nachdem ein Zeugenhinweis einging, dass dunkel gekleidete Personen an einem Supermarkt in Schwaan ein Graffiti sprayen sollen, fuhr die Polizei zum Ort des Geschehens. Die Polizei kontrollierte einen 17-Jährigen, der in der Nähe unterwegs war. Auch wenn er keine Angaben zur Tat machte, deuten die bei der D...

