Landwirtschaft zum Anfassen : Drei Betriebe seit Anfang an bei der Mela Mühlengeez dabei

Von rund 700 Ausstellern präsentieren sich nur wenige seit dem Jahr 1991 auf der Landwirtschaftsmesse.

Mühlengeez | Reinhard Wittek steht an einem großen Ventilator. Der stellvertretende Geschäftsführer der Firma Dröge aus Mistorf redet mit Landwirten am Stand seiner Firma meistens über das Thema Energie sparen. Moderne Ventilatoren verbrauchen nur ein Drittel der Energie früherer Modelle und sorgen für frische Luft in den Ställen. Davon profiteren auch die Mensche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.