Kirchengemeinde Lohmen : Ein Stimmungsbild auf Dörfern einfangen

Kirchengemeinde Lohmen startet das Projekt „Dorfwerkstätten“ in Lohmen, Reimershagen und Zehna.

Lohmen | „Dorfwerkstätten“ heißt ein neues Projekt der Kirchengemeinde Lohmen. Dabei geht es um nichts weniger als um ein aktuelles Stimmungsbild der Landbevölkerung. „In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Lohmen, Reimershagen und Zehna möchten wir in Erfahrung bringen, wie es sich für die Leute anfühlt, in genau diesem, in ihrem Dorf zu leben“, sagt Initiatorin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.