Domgemeinde Güstrow : Adventsfeiern für Senioren abgesagt

Die Güstrower Domgemeinde sagt Veranstaltungen wegen steigender Infektionszahlen ab.

Güstrow | Die Domgemeinde Güstrow muss die Adventsfeiern für Senioren am 7. und 8. Dezember in der Domgemeinde nun doch absagen, bedauert Pastor Christian Höser. Die Gottesdienste werden weiterhin im Güstrower Dom gefeiert. Dabei ist jedoch die 3G-Regel zu beachten. Unterdessen ist nach ersten Informationen auch der Vorverkauf für das am Montag, dem 6. Dezem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.