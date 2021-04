Digitaler Dialog in Güstrow : Auf ein Wort mit Olaf Scholz

Zwei SPD-Bundestagskandidaten und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Schulz stellen sich am 5. Mai digital den Fragen von Bürgern.

Güstrow | Olaf Scholz im Landkreis Rostock? Tatsächlich, aber digital. Die Kanzlerhoffnung und die Bundestagskandidaten Johannes Arlt und Erik von Malottki (alle SPD) wollen in direkten Dialog mit Bürgern aus Mecklenburg-Vorpommern treten. Die so genannte digitale Deutschlandtour führt Olaf Scholz am 5. Mai auch in den Landkreis Rostock. Der Vizekanzler und die...

