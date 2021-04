Digitalisierung durch Corona : Der Kommunalpolitik fehlt es an Nachwuchs

Die Digitalisierung der Kommunalpolitik könnte Jüngeren das Ehrenamt erleichtern und mehr Öffentlichkeit erreichen.

Laage | In Sitzungen und Ausschüssen wird zurzeit eine Digitalisierungsdebatte geführt, die Nachwirkungen über die Coronakrise hinaus haben dürfte. Der SPD-Landtagsabgeordnete Philipp da Cunha wirft die Frage auf, ob die jetzt pandemiebedingte Digitalisierung in der Kommunalpolitik nicht auch zukünftig eine Option wäre. In Hybridsitzungen oder Videokon...

