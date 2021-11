Einbruch in Güstrow : Diebe leeren Spendenbüchsen und zerstören den Armenkasten im Dom

Die Einbrecher erbeuteten 900 Euro und verursachten mehrere Schäden. Die Polizei ermittelt.

Güstrow | Einbrecher haben in der Nacht zum ersten Advent den Dom durchsucht und aus Spendenbüchsen rund 900 Euro erbeutet. Außerdem haben sie den so genannten Armenkasten zerstört. Weiterlesen: Die Gemeinde ist ihm am liebsten „Wer sich des Armen erbarmet, der leihet dem Herrn“, war auf diesem wertvollen Gegenstand im Chorraum des Güstrower Doms zu lesen...

