Änderungen in Krakow am See : Stadtvertretung nur teilweise digital

Stadtvertretung wegen Corona als reine Videokonferenz? In Krakow am See soll es nur gemischte Präsenz-Sitzungen geben.

Krakow am See | In Zukunft sollen auch Sitzungen der Ausschüsse und der Stadtvertretung Krakow am See digital übertragen werden können. Das hat die Stadtvertretung am Dienstagabend beschlossen. Einstimmig folgten die Stadtvertreter einem Antrag der Demokratischen Fraktion (DF). Danach kann sich die Stadtvertretung zu gemischten Präsenz-Sitzungen zusammenfinden. Das h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.