SC Laage : Neue Spielgeräte für die Kegler

Die Abteilung Kegeln des SC Laage darf sich über acht neue Kugeln freuen.

Laage | Noch ruht der Amateursport, doch die Vereine und Sportler liegen deshalb keineswegs auf der faulen Haut. Der Vorstand des Sportclubs Laage zum Beispiel hat in den zurückliegenden Monaten die Zeit genutzt, um den Blick in die eigenen Reihen zu vertiefen und zu gucken, wo in den Abteilungen mit überschaubaren finanziellen Mitteln ein sportlicher Anschub...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.