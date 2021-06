Grüstrow : Der Kirchenkreis Mecklenburg baut eine neue Verwaltung in Güstrow

Für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes am Sankt-Jürgens-Weg 23 sind rund sechs Millionen Euro vorgesehen. Das dreigeschossige Haus soll Platz für 50 Arbeitsplätze bieten, auch 35 Parkplätze sind geplant.

Güstrow | Zu wenig Platz, kein barrierefreier Zugang und auch die Elektrik ist in die Jahre gekommen: Die Verwaltungs-Außenstelle des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg in Güstrow bietet für die zurzeit 36 Mitarbeiter keine optimalen Bedingungen. Weil der Mietvertrag in der Domstraße 16 ausläuft, plant der Kirchenkreis einen Neubau am Sankt-Jür...

