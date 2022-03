DRK-Kreisverband Güstrow : Gitarrenlehrer Andreas Hammermeister zeigt Kniffe und gibt Tipps

Die Feinheiten erlernen: In einem Workshop der Rotkreuzakademie des DRK Kreisverbandes Güstrow zeigt der langjährige Gitarrenlehrer Andreas Hammermeister den Teilnehmenden verschiedene Schlag- und Zupfmuster.

Güstrow | Tipps beim Greifen und Spielen von Akkorden sowie das Lesen und Spielen von Tabulaturen: Die Wünsche der Teilnehmer sollen den Inhalt des DRK-Workshops ausmachen, der zum gemütlichen und gemeinsamen Lernen anregen soll: „Ich spiele schon seit Jahren Gitarre und freue mich auch den Kindern im Jugendclub Krakow am See diese Freude an der Musik weiterzuv...

