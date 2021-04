Krakow am See : DRK-Tagespflege baut Hochbeet für Tagesgäste

Die DRK-Tagespflege in Krakow am See nutzt ein neues Angebot. Die ersten Pflanzen sind schon in der Erde.

Krakow am See | „Es ist wunderbar, wie früher. Endlich wieder aktiv im Garten arbeiten“, schwärmt Hannelore Helpertz. Sie ist regelmäßiger Gast in der DRK-Tagespflege in Krakow am See und freut sich über das neu geschaffene Hochbeet. „Damit haben wir uns in diesem Jahr einen großen Wunsch erfüllt“, sagt Melanie Schlusinske. Das selbst gebaute Hochbeet ist von alle...

