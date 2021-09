Deutsches Rotes Kreuz Güstrow : Aktionstag mit Informationen über Senioren-WGs oder Essen auf Rädern

Der DRK-Kreisverband Güstrow präsentiert am Freitag vielfältige Angebote für ein länger selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld.

Güstrow | Senioren müssen nicht allein sein. Verbände und Organisationen helfen ihnen dabei, Kontakte zu knüpfen und zu halten. Am Freitag, 1. Oktober, wird der internationale Tag der älteren Generation begangen. Der Güstrower Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes lädt an diesem Tag zum ersten DRK-Seniorentag in das Haus der Familie, Friedrich-Engels-Straße ...

