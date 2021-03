Kita und Senioren-WG in Laage : Jung und Alt sollen an einem Ort zusammenkommen

DRK-Kreisverband Güstrow lässt in Laage Kita und Senioren-WG bauen

Laage | In der Breesener Straße in Laage wird derzeit ordentlich gebaggert. Hier entstehen eine Kindertagesstätte sowie eine Senioren-WG. Der Kreisverband Güstrow des Deutschen Roten Kreuzes will damit an einem Standort Jung und Alt zusammenbringen. „Wir liegen gut in der Zeit“, sagt Heike Müller, Planerin vom Ingenieurbüro Kulta. Der Baubeginn musste zwar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.