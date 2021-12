Wegen Coronavirus : Krankenkasse DAK Güstrow stellt Beratung auf Terminservice um

Ab sofort gilt für das Servicezentrum in der Mühlenstraße die 3G-Regelung. Beratungen sind auch am Telefon oder per Mail möglich.

Güstrow | Wer die Kundenberatung im Servicecentrum der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Güstrow aufsuchen will, benötigt wegen der aktuellen Corona-Lage einen Termin. Für Besuche im Servicezentrum gilt neben der Maskenpflicht ab sofort die 3G-Regel, Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Außerdem wird der Onlineservice verstärkt. Hintergrund sind st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.