Corona im Landkreis Rostock : Ausgangssperre tritt in Kraft

Die Allgemeinverfügung tritt am Mittwoch um 0 Uhr in Kraft. Es gibt Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in elf Ämtern und Kommunen.

Güstrow | Der Landkreis Rostock verfügt verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für elf Ämter, amtsfreie Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. In diesen Kommunen wird der Inzidenzwert von 100 seit drei Tagen überschritten. Um das diffuse Infektionsgeschehen einzudämmen, seien die Maßnahmen notwendig, heißt es aus dem Kreishaus. 100er Inzidenzwert zum ...

