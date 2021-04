Technisches Hilfswerk Güstrow : Miteinander vor Ort unabdingbar

THW-Ortsverband Güstrow: Online-Ausbildung in Pandemie kann Praxis nicht ersetzen

Güstrow | Corona bremst auch das Technische Hilfswerk (THW) in Güstrow aus. Schon vergangenes Jahr konnte aufgrund der Pandemie vieles nicht so laufen, wie sonst üblich. „Die größte Hürde war, dass die Ausbildung nicht stattfinden konnte“, sagt Mirko Klaucke, Gruppenführer in der Fachgruppe „Notversorgung und Notinstandsetzung“. Inzwischen wird vieles online pr...

