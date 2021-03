Corona im Landkreis Rostock : Kita in Liessow ist komplett geschlossen

Es gibt weitere Coronafälle im Landkreis Rostock, auch in der Kita Klimperkiste in Güstrow und der Warnowschule in Papendorf.

Güstrow | Das Coronavirus verursacht weitere Quarantäne-Maßnahmen im Landkreis Rostock: Betroffen sind die Kita Klimperkiste in Güstrow, die Buchenzwerge in Liessow und die Warnowschule in Papendorf. Zwei Covid-19-Fälle gibt es dabei in der Klimperkiste. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat daher Kinder und Beschäftigte von drei Gruppen der Kita bis Ende M...

