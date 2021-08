Wegzug vom Standort Sporthalle : Güstrower Testzentrum von Ambulanz Millich ist umgezogen

Der neue Standort befindet sich in der Nähe der Kita Klimperkiste. Er ist nur durch einen Zugang erreichbar.

Güstrow | Wer sich aktuell in Güstrow auf das Coronavirus testen lassen will, muss eine Änderung bedenken. Der Standort der Ambulanz Millich aus Kessin befindet sich nicht mehr in der Sporthalle in der Güstrower Nordstadt, sondern gegenüber der Kita Klimperkiste. Durch den Schulbeginn und die gewünschte Kontaktvermeidung musste die Ambulanz die Halle verlassen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.