Krakow am See : Corona-Testzentrum schließt

Das Team des DRK ist noch bis Sonnabend vor Ort. Bei Bedarf kann das Testzentrum wieder reaktiviert werden.

Krakow am See | Die positive Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Landkreis Rostock führt auch zu einem geringeren Zulauf im Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Krakow am See. Es ist daher nur noch bis einschließlich Sonnabend, 10. Juli, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. „Die gesunkene Nachfrage nach Schnelltests rechtfertigt den Aufwand leider nicht mehr“...

