Mehrere Demonstrationen : Corona-Protestler ziehen durch Güstrow und weitere Städte

In Güstrow kamen erstaunlich wenig Demonstrierende zusammen, um sich gegen die Corona-Politik auszusprechen. Mehrere Hundert protestierten jedoch in kleineren Städten in der Nähe.

Güstrow | In gewisser Weise ist es erstaunlich. Am Mittwochabend zogen ab 16 Uhr wieder Demonstrierende gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen durch Güstrow. Doch kamen in der 30.000 Einwohner großen Stadt lediglich neun Demonstranten zusammen, wie Benjamin Lübke von der Polizeiinspektion Güstrow kürzlich mitteilte. Weiterlesen: So viel kosten die Polizeiein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.