Corona-Lockerungen : Güstrower Gastronomen haben noch viele offene Fragen

Trotz Vorfreude über die Öffnung der Restaurants und Kneipen herrscht große Unklarheit über die Hygieneregelungen.

Güstrow | In den Restaurants und Gaststätten in Güstrow, Bützow und Schwaan werden derzeit die Gläser entstaubt, die Zapfanlagen gereinigt und die Stühle rausgestellt. Am kommenden Pfingstsonntag soll es soweit sein. Laut Corona-Landesverordnung können Innen- und Außengastronomie ab dem 23. Mai wieder öffnen. Bisher ist aber nur bekannt, dass die Gäste, die sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.