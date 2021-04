Corona : Inzidenz im Landkreis Rostock steigt weiter

Mehrere Einrichtungen im Landkreis Rostock sind von Quarantäneanordnungen betroffen. Darunter sind wieder Schulen.

Güstrow | Die Corona-Fälle im Landkreis Rostock nehmen weiter zu, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom 13. April bei 125,6. Und die gestiegenen Zahlen kommen nicht nur durch die illegale Jugendparty in Bad Doberan am Karfreitag zustande, in deren Zusammenhang bislang neun Infektionen gemeldet wurden. Nun sind auch mehrere mehrere Einrichtungen im Kreisg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.