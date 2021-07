Galerie Besserstraße : Finissage zur Ausstellung „Schönes Indien“ von Christine Metz

Sie hat die Eindrücke ihrer Reise durch Indien auf Leinwand gebannt: Die in Güstrow aufgewachsene Künstlerin beendet am Sonntag ihre Ausstellung in der Galerie Besserstraße 1.

Güstrow | In der Galerie Besserstraße 1 in Güstrow wird die Ausstellung „Schönes Indien“ von Christine Metz mit einer Finissage beendet: Am Sonntag, 25. Juli, 15 Uhr gibt es – wie schon Tradition – im Außenbereich musikalische Begleitung, diesmal mit Piano und Flöte. Im Innenbereich der Galerie ist unter Coronabedingungen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl mögli...

