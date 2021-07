Kirchengemeinde Lohmen : Jugendkantorei der Braunschweiger Domsingschule singt in Lohmen

Die jungen Sänger treten während des Gottesdienstes am Sonntag auf. Auch am Montag ist in Lohmen ein Konzert geplant.

Lohmen | Mit der Jugendkantorei der Braunschweiger Domsingschule wartet ein besonderer Hörgenuss auf Gottesdienstbesucher in Lohmen: „In normalen Jahren ist der Chor im Sommer in ganz Europa unterwegs“, berichtet Pastor Jonas Görlich. Pandemiebedingt nutzen die jungen Sänger aber nun den Sommer, „um sich in Lohmen ein neues Repertoire zu erarbeiten“. Zu hören ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.