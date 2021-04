Stegbau am Glützsee Glave : Landkreis Rostock verhängt Bußgeld gegen Waldbesitzer

Der Steg am Glützsee wurde ohne Erlaubnis des Landkreises errichtet. Der Bau ist zwar beantragt, aber das Verfahren noch nicht abgeschlossen.

Glave | Einsam und verlassen liegt der Glützsee da. Doch die Ruhe trügt. Denn derzeit herrscht große Aufregung um den Waldsee in Glave. Oder besser gesagt um den Steg des Sees. Der wurde von dem Waldbesitzer nämlich ohne Erlaubnis des Landkreises errichtet, der das nun mit einem Bußgeld geahndet hat. Der Waldbesitzer wollte den See in der Gemeinde Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.