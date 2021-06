Kreismusikschule Güstrow : Gitarrenlehrer aus Leidenschaft

Burghardt Steltner von der Kreismusikschule in Güstrow zum „Musiklehrer Jugend musiziert 2021“ gewählt

Güstrow | Große Ehre für Burghardt Steltner: Am Sonnabend wird er als „Musiklehrer Jugend musiziert 2021“ in MV geehrt. Gewählt wurde der langjährige Musiklehrer im Fach Gitarre an der Kreismusikschule des Landkreises Rostock in Güstrow vom Landesjugendausschuss „Jugend musiziert“. Ausgezeichnet wird Steltner für seine langjährige Arbeit vom Landesmusikrat MV. ...

