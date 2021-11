In Laage und Güstrow : Bundeswehr sammelt für Volksbund Deutsche Kriebsgräberfürsorge

Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff" sammeln für die gute Sache.

Laage/Güstrow | Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff" führen zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Haus- und Straßensammlung durch. Die Luftwaffenangehörigen aus Kronskamp werden am 5. November in Laage, am 11. November in Güstrow sowie am 16. November in Teterow unterwegs sein. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.