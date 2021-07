Bürgersprechstunde in Krakow am See : Mit Bundestagskandidat Johannes Arlt reden

Sozialdemokrat nimmt sich drei Stunden Zeit

Krakow am See | Johannes Arlt, Kandidat der SPD für den Bundestag, lädt am Mittwoch, 14. Juli, von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Krakow am See zur Sprechstunde ein. Arlt ist zurzeit montags bis sonnabends im ganzen Wahlkreis 17 unterwegs. Dies ist die erste öffentliche Bürgersprechstunde mit dem Bundestagskandidaten, aber sein vierter Besuch in Krakow am See. ...

