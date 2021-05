Kirchengemeinde Lohmen : Finanzspritze für Dorfkirche

Geldsegen: 200.000 Euro Fördergelder vom Bund für Innensanierung des 800 Jahre alten Gotteshauses in Lohmen

Lohmen | Die Sanierung der 800 Jahre alten Dorfkirche in Lohmen ist ein Riesenprojekt für Pastor Jonas Görlich. Jetzt hat das alte Gotteshaus eine dringend benötigte Finanzspritze erhalten: Die denkmalgerechte Sanierung der Dorfkirche in Lohmen wird mit 200.000 Euro Bundesgeld gefördert. Das hat am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages besc...

