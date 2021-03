Senioren in Laage : Frühlingsboten als Zeichen der Hoffnung

Endlich Frühling – bunte Blumen als Aufmunterung für Bewohner von Senioreneinrichtungen

Laage | Dieser Frühlingsgruß sei durchaus als Durchhaltesignal zu verstehen, so die Seniorenbeauftragten der Stadt Laage: Gemeinsam mit Laages Bürgermeister Holger Anders brachten Marika Bumbel und Heidrun Schultz Primeln zu den Senioreneinrichtungen der Volkssolidarität Am Fischteich und dem DRK-Seniorenzentrum. Zeit der Einschränkungen dauert noch an ...

