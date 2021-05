Verkehrschaos in Güstrow : Bürgermeister Arne Schuldt lenkt doch noch ein

Die Einbahnstraßenregelung in der Langen Straße und der Gleviner Straße in der Güstrower Altstadt wird umgekehrt.

Güstrow | Nun also doch: Nach massiven Protesten der Güstrower Stadtvertreter und Bürger wegen des Verkehrschaos in der Innenstadt lenkt der Bürgermeister jetzt ein. Wie das Rathaus nach einer erneuten Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden mitteilte, soll die Einbahnstraßenregelung in der Langen Straße sowie in der Gleviner Straße ab dem 1. Juni umgekehrt werde...

