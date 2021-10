Brinckman-Gymnasium Güstrow : Kultur statt Klausur: Schüler sammeln Geld für ihren Abiball

Das Abitur in der Tasche - für die Absolventen immer ein Grund zum Feiern. Weil das aber auch kostet, werden die Schülerinnen und Schüler am Brinckman-Gymnasium Güstrow schon am 22. Oktober auf vielfältige Weise kreativ.

Güstrow | Am Freitag, 22. Oktober, um 17 Uhr laden Jugendliche unter dem Motto „Kultur statt Klausur“ in das altehrwürdige Haupthaus des John-Brinckman-Gymnasium ein. Interessenten erwartet ein ausgewähltes Programm mit vielen Elementen, die sich aus dem Unterrichtsgeschehen ergeben haben. Der Erlös soll in den Abiball fließen. Das könnte Sie auch interessie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.