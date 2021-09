Suchtkrankenhilfe Serrahn : Blaue Kreuz ist neuer Hauptgesellschafter des Diakoniewerks Serrahn

Martina und Heinz Nitzsche starteten vor 50 Jahren mit Suchtkrankenhilfe. Zur Jubiläumsfeier wurde an die Anfänge der Einrichtung erinnert.

Serrahn | „Ich bin wirklich hocherfreut, dass das Werk hier in Serrahn durchgehalten hat“, sagt der ehemalige Geschäftsführer der Suchtkrankenhilfe, Peter Grosch. Er sei seit 43 Jahren abstinent, betonte er am Sonnabend auf der Jubiläumsfeier. Seit 50 Jahren gibt es die Einrichtung in Serrahn, gegründet von Martina und Heinz Nitzsche. Arbeit veränderte sich ...

