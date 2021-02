Inselsee Güstrow : Schneller als der Wind beim Eissegeln

Auch vier Schweriner kamen am Wochenende zum Eissegeln auf dem Inselsee in Güstrow

Güstrow | Die Spezialisten in den Eisseglern kamen am Wochenende auf dem Güstrower Inselsee nach zwei Jahren ohne Winter wieder einmal in den Wind. Dazu reisten der gebürtige Güstrower Heiko Grambow, Frank Erich, Andreas Reihs und Holger Schünemann aus Schwerin i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.