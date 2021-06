Bienenweide im Landkreis Rostock : Wo sich Bienen und Hummeln tummeln

Ein Teppich von lila Blüten liegt zwischen Groß und Klein Breesen. Das lockt viele kleine geflügelte Gäste an.

Groß Breesen | Phacelia, auch Büschelblume oder Bienenweide genannt, zaubert ein zartes Lila in die Landschaft: wie hier auf einem Feld zwischen Groß und Klein Breesen. Dort wird gesummt und gebrummt, Hummeln und Bienen sind emsig am Nahrungsammeln. Wer ihnen etwas Gutes tun will, kann die Pflanze auch im Garten pflanzen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.